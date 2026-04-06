Россияне по полису ОМС смогут пройти лечение с использованием отечественных онковакцин

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Граждане России по полису ОМС смогут пройти лечение отдельных видов рака с использованием российских онковакцин, заявил на совещании с вице-премьерами премьер-министр Михаил Мишустин.

"Чтобы гражданам была доступна современная высокотехнологичная медицинская помощь, правительство расширило программу государственных гарантий. Теперь бесплатно по полису ОМС можно будет пройти лечение с использованием российских онковакцин", - сказал он.

Прежде всего, речь идет о персонализированных вакцинах, которые разрабатываются индивидуально под конкретного пациента и обучают его иммунитет бороться с опухолью.

Мишустин отметил, что на начальном этапе программа затронет лечение отдельных видов болезни крови и рака ряда внутренних органов.