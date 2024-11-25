Глава ФМБА надеется начать применять к пациентам онковакцину агентства с 2025 года

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Специалисты Федерального медико-биологического агентства планируют с 2025 года начать применять свою вакцину против онкологических заболеваний для персонализированного лечения пациентов, сообщила президенту Владимиру Путину глава ФМБА Вероника Скворцова.

"Мы закончили фактически трехлетний цикл исследований по этой вакцине. Благодаря тому, что в этом году принят закон о применении персонализированных препаратов, мы уже со следующего года надеемся начать ее применять у пациентов", - сказала она.

По ее словам, в результате эксперимента с самой злокачественной аденокарциномой кишечника у животных выявили не просто резкое замедление развития опухоли при введении вакцины, но в том случае, если опухоль уже есть, сокращение ее объемов на 75%-80% и выживание животных. Скворцова пояснила, что животные не умирают от этой опухоли, они продолжают жить, и есть возможность ее контролировать.

Кроме того, параллельно проводятся исследования при других локализациях онкологических заболеваний, в том числе меланомы, рака кожи и злокачественного новообразования головного мозга - глиобластомы.

Скворцова также сообщила, что ФМБА смог видоизменить введение мРНК-вакцины с помощью специальных биотехнологических приемов, что фактически обнулило ее побочные действия. "

То есть вакцина действует только в месте введения, оказывается сразу в иммунных клетках крови и производит свое действие, не влияя на другие органы и системы. Эта платформа как раз явилась основой для онковакцины", - сообщила глава агентства.