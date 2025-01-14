Проект закона о продлении маткапитала до 31 декабря 2030 г. принят в I чтении

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Госдума во вторник приняла в первом чтении законопроект о продлении материнского капитала до 31 декабря 2030 года.

Соответствующий проект закона (801970-8) был внесен в Думу правительством 19 декабря 2024 года.

Изменения вносятся в закон "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей".

В настоящее время статья 13 закона "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" предусматривает, что программа маткапитала действует до 3 декабря 2026 года.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин на заключительном заседании осенней сессии заявлял, что министерство труда и социальной защиты, а также министерство экономического развития должны работать конструктивнее для обеспечения реализации послания президента РФ.

Он попросил коллег из правительства ускорить внесение необходимых законопроектов. "Речь идет, в том числе, о продлении материнского капитала до 2030 года и поддержке среднего и малого предпринимательства", - сказал Володин.

Депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин сказал журналистам, что "это решение затронет более 5 млн семей в России, которые с 2027 по 2030 годы смогут воспользоваться данной поддержкой". По его словам, дополнительные затраты государства за этот период составят в общей сложности 2,776 трлн рублей.