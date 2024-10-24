Почти 500 млн рублей выплатили россиянам из остатков маткапитала

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Выплату остатков средств из материнского капитала до 10 тыс. руб. с сентября получили 130 тыс. человек на почти 500 млн руб., сообщил глава Соцфонда Сергей Чирков.

"И сейчас уже могу констатировать, что к нам обратилось 130 тыс. человек за выплатой этих остатков, они деньги уже получили. Почти 500 млн руб. уже использованы на данную меру", - сказал Чирков на пленарном заседании Госдумы в четверг.

Он добавил, что, по оценке Соцфонда, на выплату остатков из маткапитала имеют право 630 тыс. человек. Выплата остатков началась с сентября.

Говоря о пенсиях, он подчеркнул, что все средства на индексацию пенсии работающим и неработающим пенсионерам с 1 января 2025 года в бюджете фонда есть. "Как вы знаете, у нас пенсия платится досрочно тем, у кого график выплаты в начале января, поэтому в декабре уже будут суммы с учетом индексации многим выплачены", - отметил Чирков.

На индексацию пенсий работающих будет выделено более 106 млрд руб.

Страховые пенсии планируется проиндексировать с 1 января на 7,3%. Пенсии по старости могут быть увеличены на 7,5% с 2025 года.

В июле Госдума приняла закон о совершенствовании мер социальной поддержки семей, имеющих детей, и пенсионного обеспечения отдельных категорий граждан. Закон предусматривает, что семьи смогут получить остаток средств материнского капитала в виде единовременной выплаты. "Если семья использовала материнский капитал не в полном объеме и на счету осталась сумма до 10 тысяч рублей, она сможет получить эти средства в виде единовременной выплаты", - говорил тогда спикер Госдумы и один из авторов инициативы Вячеслав Володин.