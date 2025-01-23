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Общий размер маткапитала после индексации в феврале составит 912 тыс. рублей

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков сообщил, что общий размер маткапитала после индексации в феврале на 9,5% составит 912 тыс. рублей.

"Повысится и материнский капитал, его общий размер составит в 2025 году 912 тыс. рублей, это почти на 80 тыс. больше, чем в предыдущем году", - сказал Котяков в четверг во время совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

Он добавил, что с 1 февраля сумма сертификата на первого ребенка увеличится на 60 тыс. рублей и составит до 690 тыс. рублей. При рождении второго семья, которая ранее оформляла сертификат на первого ребенка, получит дополнительно почти 222 тыс. рублей.

"Если же семья не получала поддержку при рождении первого ребенка, то при рождении второго она сразу же сможет получит полную сумму материнского сертификата в размере 912 тыс. рублей", - отметил министр.

Размер материнского капитала индексируется ежегодно с 1 февраля исходя из фактического уровня инфляции за предыдущий год.

С 1 января 2020 года маткапиталом могут воспользоваться семьи, в которых родился не только второй, но и первый ребенок.

Программа материнского капитала реализуется в России с 1 января 2007 года и является сегодня частью национального проекта "Семья". Средства материнского капитала можно направить на улучшение жилищных условий, оплату образования, товары и услуги для детей с инвалидностью, пенсионные накопления матери или получать в виде ежемесячной выплаты на любого ребенка до трех лет, если среднедушевой доход семьи не превышает две величины прожиточного минимума в регионе.

Антон Котяков Владимир Путин Минтруд РФ
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