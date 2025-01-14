Что произошло за день: вторник, 14 января

Масштабный интернет-сбой в РФ, 146 сбитых вне зоны СВО дронов, ожидаемое перемирие Израиля и ХАМАС, выход Даниила Медведева во второй круг Australian Open

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Интернет-пользователи в России столкнулись с масштабным сбоем, была нарушена работа операторов, включая "Билайн", "Мегафон", T2, МГТС, а также сайтов и интернет-сервисов. Роскомнадзор сообщил, что было "установлено кратковременное нарушение связности", но сбой был устранен дежурными службами Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования.

- Минобороны РФ сообщило, что 146 украинских дронов были сбиты за сутки вне зоны СВО.

- В Саратовской области в результате атаки дронов повреждения получили два предприятия - в Саратове и Энгельсе. Власти региона ввели межмуниципальный режим ЧС.

- Переговоры по Украине должны вестись между Россией и США без участия других стран Запада, заявил помощник президента РФ Николай Патрушев.

- Главой "ЛУКОЙЛа" вместо Вадима Воробьева станет топ-менеджер НК Сергей Кочкуров. В минувшую пятницу Воробьев был включен в санкционный список США.

- В Госдуму внесут законопроекты о защите образования от влияния иноагентов.

- Израиль и ХАМАС могут объявить о заключении перемирия уже 14 января, они еще дорабатывают некоторые формулировки, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

- Казахстан ограничил срок действия платежных карт для нерезидентов до 12 месяцев, подозрительными будут считаться случаи владения более чем пятью картами одного банка.

- Испания планирует ввести стопроцентный налог на недвижимость для нерезидентов ЕС.

- Даниил Медведев вышел во второй круг Australian Open, по итогам пяти сетов выиграв матч у 418-й ракетки мира Касидита Самрея из Таиланда. Андрей Рублев проиграл в стартовом матче, уступив 18-летнему бразильцу Жоао Фонсеке.