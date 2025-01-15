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Москва видит интерес Вьетнама к поставкам алюминиевой и лесной продукции

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Российский несырьевой неэнергетический экспорт во Вьетнам может быть расширен за счет продукции лесоперерабатывающей и алюминиевой отраслей, стройматериалов, соответствующие заявки "Российский экспортный центр" (РЭЦ) фиксирует со стороны вьетнамских партнёров.

"Небольшой рост (экспорта во Вьетнам - ИФ) присутствует, но пока мы видим все-таки осторожное отношение наших вьетнамских партнеров к долгосрочному сотрудничеству. Сейчас это осторожное отношение начинает немножечко теплеть, и мы действительно видим очень большой интерес таких крупных дистрибьюторов сейчас к контрактации. На полях визита российской делегации уже заключены меморандумы о поставке мясной продукции. Есть запрос на поставку из России продукции из алюминия, продукции для строительных материалов, продукции из ясеня, большие объемы, есть большой интерес к продукции IT-сегмента", - сообщила глава РЭЦ Вероника Никишина журналистам в рамках визита премьер-министра Михаила Мишустина в Ханой.

"Российские товары и агропромышленного сегмента, и промышленные товары уже сейчас пользуются большим спросом на рынке Вьетнама и B2B, и, самое главное, в B2C-сегменте. Однако, конечно же, мы констатируем, что наш потенциал для сотрудничества гораздо больше, чем те цифры, которые сейчас мы видим на статистике. Мы рассчитываем, что визит Михаила Владимировича Мишустина и нашей делегации придаст существенный импульс развитию сотрудничества. Мы планируем, во-первых, развивать партнерство с крупными дистрибьюторами Вьетнама по закупке российской продукции сегмента АПК для дистрибуции в розничную сеть. Мы ищем крупных вьетнамских дистрибьюторов для закупки российской промышленной продукции. Кроме того, у нас большие планы по развитию торговли для B2C-сегмента через электронную коммерцию", - перечислила она направления сотрудничества в торговле.

Вероника Никишина Вьетнам РЭЦ Российский экспортный центр Михаил Мишустин
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