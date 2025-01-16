Путин и Пезешкиан обсудят ситуацию на Ближнем Востоке

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - На переговорах президентов России и Ирана 17 января в Москве будет обсуждаться развитие ситуации на Ближнем Востоке, в том числе в Сирии и в зоне палестино-израильского конфликта, говорится в материалах Кремля, распространенных в преддверии встречи Владимира Путина и Масуда Пезешкиана.

"Ожидается, что на предстоящих переговорах на высшем уровне будут затронуты ключевые вопросы глобальной и региональной повестки дня, представляющие взаимный интерес. В их числе - развитие ситуации на Ближнем Востоке, в том числе в Сирии и в зоне палестино-израильского конфликта", - говорится в сообщении.

Кроме того, речь пойдет о ситуации в Закавказье и о положении дел вокруг иранской ядерной программы.

"Российско-иранские отношения находятся "на подъеме", интенсивно развиваются на основе принципов взаимного уважения и учета интересов", - отметили в Кремле.

По завершении переговоров Путина и Пезешкиана будет подписан новый базовый межгосударственный договор - о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

"В документе отражен выход российско-иранских связей на новый уровень, зафиксированы правовые рамки для их дальнейшего развития по всем направлениям на долгосрочную перспективу", - говорится в сообщении.