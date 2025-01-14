Кандидат на пост главы Пентагона обеспокоен сотрудничеством РФ, Китая, КНДР и Ирана

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Россия, Китай, Иран и КНДР координируются, чтобы попытаться уменьшить влияние США в мире, заявил кандидат на пост главы Пентагона Пит Хегсет.

"Недавние действия, предпринимаемые Китаем, Россией, Ираном и КНДР, касающиеся Украины и других стран, указывают на стремление совместно снижать влияние США и их союзников по всему миру", - говорится в опубликованных во вторник письменных ответах Хегсета на вопросы сенаторов.

Отвечая на просьбу оценить нынешние военные возможности РФ, Хегсет отметил, что власти США в 2018 и 2022 годах неизменно отмечали, что Россия - стратегическая угроза для США и Европы.

"Несмотря на санкции, вводимые с 2014 года и усиленные во время первого президентства Дональда Трампа, Россия смогла сохранить боеготовые вооруженные силы (...) и нарастить производство наиболее необходимого вооружения, оборудования", - подчеркнул он.

"Россия существенно усилила свой ядерный арсенал, что представляет угрозу для территории США. Кроме того, ее тактическое ядерное оружие - это угроза для соседних стран в Европе и Азии", - добавил Хегсет.

По его мнению, "особенно сильны стремления России усилиться в Арктике, космосе, проводить операции в киберпространстве".