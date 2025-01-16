В Белгородском районе человек пострадал из-за обстрелов

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - После обстрела Белгорода и Белгородского района есть пострадавший, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО - сбиты воздушные цели. Предварительно, ранен один мирный житель. Мужчину с осколочными ранениями головы и предплечья бригада СМП доставляет из села Беловское Белгородского района в областную клиническую больницу", - написал он в Telegram.

В селе Беловское в двух частных домах выбиты окна и посечены фасады.

"На территории одного домовладения поврежден гараж. Кроме того, осколками посечены пять автомобилей. В поселке Разумное Белгородского района посечен фасад социального объекта, а также три легковых автомобиля", - уточнил Гладков.

Кроме того, в Белгороде в результате падения осколков повреждено лобовое стекло автомобиля, добавил он.