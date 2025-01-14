В результате артобстрела ранен житель Шебекина

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - В Шебекине в результате обстрела ранен мирный житель, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Врачи диагностировали у пострадавшего проникающее ранение брюшной полости и осколочные ранения рук и ног. В Шебекинскую ЦРБ его доставили на попутной машине.

"В результате прилета снаряда повреждено остекление в жилом доме и гараже, также осколками посечен забор", - продолжил Гладков и добавил, что информация о последствиях обстрела уточняется.