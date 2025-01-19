Жилые дома и машины повреждены в результате атаки ВСУ в Белгородской области

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаках ВСУ в нескольких населенных пунктах.

"Атаки ВСУ на наш регион продолжаются. Предварительно, пострадавших нет", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

В Краснояружском районе, по данным Гладкова, село Графовка атаковано двумя FPV-дронами. В результате детонации повреждены окна трех частных домов и хозяйственных построек. Еще одна атака беспилотника произошла в поселке Красная Яруга, в результате поврежден КамАЗ.

В селе Черемошное Белгородского района дрон ударил по легковому автомобилю - у транспортного средства сильно поврежден кузов и разбиты фары.

Село Тишанка Волоконовского района также подверглось вражескому обстрелу. В одном жилом доме выбиты окна и посечены ворота. В двух соседних домах также повреждено остекление.