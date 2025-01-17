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Апелляционный суд оставил в силе приговор экс-сотруднику генконсульства США

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Пятый апелляционный суд общей юрисдикции в Новосибирске оставил без изменений приговор Приморского краевого суда бывшему сотруднику генконсульства США во Владивостоке Роберту Шонову, осужденному в ноябре 2024 года по делу о негласном сотрудничестве с представителями иностранного государства почти к пяти годам лишения свободы.

"Приговор оставлен без изменения, апелляционная жалоба - без удовлетворения", - сообщили "Интерфаксу" в суде.

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Шонов обвинялся по ст. 275.1 УК РФ "в связи с незаконным осуществлением им негласного сотрудничества с представителями иностранного государства". Дело рассматривалось в закрытом режиме. Суд 1 ноября приговорил его к 4 годам и 10 месяцам колонии общего режима и штрафу в размере 1 млн рублей.

Фигурант был задержан в 2023 году по делу о сборе информации о специальной военной операции для США. Ему было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством).

По данным ФСБ, с сентября 2022 года до момента задержания Шонов за вознаграждение "выполнял задания сотрудников политического отдела посольства США в Москве Силлина Джеффри и Бёрнстайна Дэвида по сбору информации о ходе специальной военной операции, мобилизационных процессах в регионах России, о проблемных моментах и оценке их влияния на протестную активность населения в преддверии выборов президента Российской Федерации в 2024 году".

Новосибирск генконсульство США Роберт Шонов
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