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Экс-сотрудник генконсульства США осужден в Приморье

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Приморский краевой суд в пятницу вынес обвинительный приговор экс-сотруднику генконсульства США во Владивостоке Роберту Шонову по делу о негласном сотрудничестве с представителями иностранного государства.

"Подсудимый признан виновным, ему назначено наказание в виде реального лишения свободы на срок 4 года 10 месяцев в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов края.

Он обвинялся по ст. 275.1 УК РФ "в связи с незаконным осуществлением им негласного сотрудничества с представителями иностранного государства", говорится в сообщении.

Также осужденному предстоит выплатить штраф в размере 1 млн руб. Кроме того, у него конфисковано электронное устройство, использовавшееся при совершении преступления.

На размещенном в телеграм-канале пресс-службы судов видео судья при оглашении приговора называет имя Роберта Шонова. Дело рассматривалось в закрытом судебном заседании.

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Как сообщалось, он был задержан в 2023 году по делу о сборе информации о специальной военной операции для США. Ему было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 275.1 УК России "Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством".

По данным ФСБ, с сентября 2022 года до момента задержания Шонов за вознаграждение "выполнял задания сотрудников политического отдела посольства США в Москве Силлина Джеффри и Бёрнстайна Дэвида по сбору информации о ходе специальной военной операции, мобилизационных процессах в регионах России, о проблемных моментах и оценке их влияния на протестную активность населения в преддверии выборов президента Российской Федерации в 2024 году".

США Приморье Роберт Шонов
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