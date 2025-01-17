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Кремль обеспокоен возможным приближением британской военной инфраструктуры к России

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Возможность размещения на Украине британской военной инфраструктуры в рамках соглашения о столетнем партнерстве вызывает беспокойство, однако предстоит еще дальше анализировать то, что будет происходить, считает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Это не является положением, которое гарантирует членство в альянсе. Хотя, учитывая, что Британия является страной НАТО, продвижение ее военной инфраструктуры в сторону наших границ - элемент достаточно беспокоящий", - сказал он на брифинге, комментируя соответствующий пункт соглашения между Украиной и Великобританией.

По его словам, "надо будет дальше анализировать то, что будет происходить".

У Пескова спросили, как в Кремле отнеслись к пункту договора, который касается расширения военного сотрудничества Украины и Великобритании в Азовском море.

"Негативно", - ответил он.

"Это внутреннее море России. Там вряд ли может идти речь о взаимодействии Украины и Великобритании", - подчеркнул Песков.

Дмитрий Песков НАТО Украина Великобритания Азовское море
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