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Британия рассматривает размещение военных баз и логистических складов на Украине

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Лондон изучает возможность размещения оборонных объектов на территории Украины, включая строительство военных баз, говорится в документе, опубликованном канцелярией британского правительства по итогам визита премьера Кира Стармера в Киев.

"Британия и Украина будут работать над расширением технологических возможностей, станут совместно определять свои военные потребности, сотрудничать в области расширения спектра технологий совместного производства", - следует из декларации о столетнем партнерстве двух стан.

Отмечается, что участники декларации изучат возможность "развертывания и поддержания на украинской территории военных баз, логистических складов, хранилищ военного резерва, оборудования и запасов".

"Объекты могут быть использованы для укрепления собственных оборонных возможностей в случае существенной военной угрозы", - говорится в декларации.

Великобритания Кир Стармер Украина военные базы
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