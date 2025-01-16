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Премьер Великобритании прибыл в Киев

В ходе визита Кир Стармер, как ожидается, объявит о новом пакете помощи Украине

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Премьер Британии Кир Стармер в четверг прибыл в Киев, где, как ожидается, он объявит о выделении нового пакета военной помощи Украине.

"Премьер-министр уже отправился на Украину для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. (...) Ожидается, что в ознаменование подписания соглашения о партнерстве премьер-министр объявит о новом пакете помощи: от поставок летального оружия до повышения экономической устойчивости", - говорится в пресс-релизе правительства Великобритании.

В частности, Стармер объявит о выделении 40 млн фунтов стерлингов на "новую программу восстановления экономики, которая позволит привлечь частные кредиты на сотни миллионов фунтов стерлингов для поддержания роста и экономической устойчивости малого и среднего бизнеса на Украине".

Кроме того, Стармер и Зеленский подпишут в Киеве соглашение о "столетнем" сотрудничестве. "Нерушимые узы между Великобританией и Украиной будут официально закреплены в новом знаменательном соглашении о столетнем партнерстве между двумя странами", - говорится в пресс-релизе правительства Соединенного Королевства.

Согласно релизу, договор "расширит и углубит отношения в военной и невоенной областях и позволит наладить более тесные общественные связи". В частности, соглашение "укрепит военное сотрудничество в области безопасности на море с помощью новой структуры, направленной на защиту Балтийского, Черного и Азовского морей".

"Соглашение также укрепит позиции Великобритании как приоритетного партнера для энергетического сектора Украины, а также в сфере добычи полезных ископаемых и экологичного производства стали", - отметили британские власти.

В релизе британского правительства отмечается, что в ближайшее время договор представят на рассмотрение парламенту.

В декабре прошлого года стало известно, что Великобритания в 2025 году направит Украине дополнительный многомиллионный пакет военной помощи. По словам министра обороны королевства Джона Хили, речь идет о "новом пакете на сумму 225 млн фунтов стерлингов".

Хили уточнил, что Лондон предоставит Киеву больше средств ПВО и радиоэлектронной борьбы, а также беспилотников и боеприпасов для военно-морских сил страны.

В рамках заявленного пакета Великобритания также намерена "расширить свое предложение по обучению", сообщил британский министр. В числе приоритетных для Лондона направлений поддержки Украины он назвал "обучение ее солдат британскими военными, расширение промышленного сотрудничества".

Великобритания Украина Владимир Зеленский Кир Стармер Киев
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