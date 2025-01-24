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В МИД РФ отказ от вступления Украины в НАТО назвали ключевым требованием Москвы

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Отказ от вступления Украины в НАТО - один из ключевых для России элементов урегулирования конфликта, Москва будет добиваться, чтобы это стало политикой самого альянса, заявил телеканалу "Россия-24" замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Для нас это один из ключевых элементов возможной договоренности по конфликту на Украине, это элемент, связанный с устранением коренных причин этого конфликта. И мы будем добиваться не только железобетонных гарантий международно-правовых, которые исключали в любом виде членство Украины в НАТО, но и будем настаивать на том, чтобы это также стало политикой самого альянса", - сказал замминистра.

Он подчеркнул, что потенциальное членство Украины в НАТО "исключает достижение мира на Украине и, в более широком смысле, создание хоть какой-то архитектуры безопасности".

Замминистра назвал "катастрофическим для европейской безопасности" решение Бухарестского саммита НАТО, в котором было закреплено на высшем уровне намерение альянса принять Украину и Грузию.

"Неотзыв этой формулировки будет создавать двусмысленность, которая абсолютно неприемлема для нас, когда мы говорим о необходимости достижения жизнеспособного, устойчивого, железобетонного урегулирования конфликта на Украине и вокруг нее", - сказал Грушко.

Александр Грушко МИД НАТО Украина Грузия
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