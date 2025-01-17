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И.о. гендиректора "РОСИЗО" стал Георгий Москвичев

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Исполняющим обязанности гендиректора Государственного музейно-выставочного центра "РОСИЗО" стал Георгий Москвичев, сообщили "Интерфаксу" в музее.

Москвичев в музее занимал должность заместителя руководителя "РОСИЗО".

Ранее сообщалось, что генеральный директор "РОСИЗО" Ольга Галактионова, руководившая музеем с 2021 года, назначена директором Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина. На этом посту она сменила Елизавету Лихачеву.

РОСИЗО Георгий Москвичев Ольга Галактионова Елизавета Лихачева
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