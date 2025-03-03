Директором "РОСИЗО" стал Иван Лыкошин

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Новым директором Государственного музейно-выставочного центра "РОСИЗО" стал Иван Лыкошин, ранее работавший в столичном парке "Зарядье", сообщила в Telegram министр культуры Ольга Любимова.

"На новом посту Иван Лыкошин сосредоточится на развитии региональных выставок центра и организации знаковых межмузейных проектов", - написала она.

Она уточнила, что в парке "Зарядье" с 2020 года Лыкошин организовал ряд крупных выставочных проектов, а также сотрудничал с РОСИЗО. С 2017 года он был куратором цикла выставок "Актуальная Россия", также подготовленных с центром РОСИЗО.

Кроме того, как отметила Любимова, последние пять лет он руководит Московской Арт Премией. Он входит в Союз писателей России и является автором монографии об архитектуре Москвы.

В январе генеральный директор "РОСИЗО" Ольга Галактионова, руководившая музеем с 2021 года, была назначена директором Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина. На этом посту она сменила Елизавету Лихачеву. Исполняющим обязанности гендиректора "РОСИЗО" был назначен Георгий Москвичев, заместитель руководителя "РОСИЗО".