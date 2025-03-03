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Директором "РОСИЗО" стал Иван Лыкошин

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Новым директором Государственного музейно-выставочного центра "РОСИЗО" стал Иван Лыкошин, ранее работавший в столичном парке "Зарядье", сообщила в Telegram министр культуры Ольга Любимова.

"На новом посту Иван Лыкошин сосредоточится на развитии региональных выставок центра и организации знаковых межмузейных проектов", - написала она.

Она уточнила, что в парке "Зарядье" с 2020 года Лыкошин организовал ряд крупных выставочных проектов, а также сотрудничал с РОСИЗО. С 2017 года он был куратором цикла выставок "Актуальная Россия", также подготовленных с центром РОСИЗО.

Кроме того, как отметила Любимова, последние пять лет он руководит Московской Арт Премией. Он входит в Союз писателей России и является автором монографии об архитектуре Москвы.

В январе генеральный директор "РОСИЗО" Ольга Галактионова, руководившая музеем с 2021 года, была назначена директором Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина. На этом посту она сменила Елизавету Лихачеву. Исполняющим обязанности гендиректора "РОСИЗО" был назначен Георгий Москвичев, заместитель руководителя "РОСИЗО".

Ольга Любимова Зарядье РОСИЗО Иван Лыкошин Георгий Москвичев Ольга Галактионова Минкультуры
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