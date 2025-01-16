Новым директором ГМИИ имени Пушкина назначена Ольга Галактионова

Елизавета Лихачева подтвердила уход с должности

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Директор Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Елизавета Лихачева покидает свой пост, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с кадровыми перестановками.

По его информации, новым руководителем музея назначена гендиректор Государственного музейно-выставочного центра "РОСИЗО" Ольга Галактионова.

Официальным комментарием Минкультуры агентство пока не располагает.

"Да, это правда", - сказала Лихачева в ответ на просьбу о комментарии. Больше она ничего не добавила.

Елизавета Лихачева - российский музейный работник, искусствовед, историк искусства. Она руководила ГМИИ с 21 марта 2023 года. Она сменила Марину Лошак, которая, как сообщалось, ушла по собственному желанию. До этого Лихачева возглавляла Музей архитектуры.

Галактионова возглавила РОСИЗО в 2021 году. До этого руководила крупными проектами в области культуры, выступая организатором различных мероприятий - от выставок до театральных мероприятий и отдельных постановок. Закончила ГИТИС, имеет опыт работы на телевидении в ряде крупных телеканалов. При ее участии были реализованы масштабные выставочные и театральные проекты, в частности, приуроченные к Году театров в России.