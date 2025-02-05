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Группировка "Восток" сообщила об уничтожении 94 беспилотников ВСУ

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Группировка "Восток" в течение суток уничтожила два пункта управления беспилотниками ВСУ и 94 украинских дрона, сообщил представитель группировки Александр Гордеев.

По его данным, в их числе три дрона самолетного типа и четыре тяжелых дрона типа "Баба Яга".

"Уничтожено два пункта управления беспилотной авиацией", - сказал Гордеев.

Он сообщил, что подразделения группировки "Восток" нанесли удары по формированиям танковой, двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах пяти населенных пунктов Донецкой народной республики.

Также среди потерь украинской армии за прошедшие сутки 140 военнослужащих, танк Т-64, два автомобиля, боевая машина пехоты МТ-ЛБ, четыре боевые бронированные машины, в том числе MaxxPro и HMMWV, семь орудий полевой артиллерии, в том числе самоходная артиллерийская установка и буксируемая гаубица M198.

ВСУ Александр Гордеев Донецкая народная республика
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