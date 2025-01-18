Площадь пожара на нефтебазе в Воронежской области после атаки БПЛА сократилась

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что пожарным за минувшие сутки удалось сократить площадь возгорания на нефтебазе в Лискинском районе.

Ранее глава региона сообщал, что пожар на нефтебазе возник в результате атаки БПЛА в ночь на 16 января. В Лискинском районе был введен режим ЧС.

"Площадь возгорания в Лискинском районе за минувшие сутки сократилась. Пострадавших нет. Обстановка остается под контролем пожарных", - написал Гусев в своем телеграм-канале в субботу.