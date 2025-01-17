Поиск

Режим ЧС введен в одном из районов Воронежской области после атаки дронов

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Режим ЧС введен в Лискинском районе Воронежской области, где накануне ночью беспилотники атаковали нефтебазу, сообщил губернатор Александр Гусев.

"В Лискинском районе продолжается борьба с огнем. Пожарные работают в круглосуточном режиме. Пострадавших нет. За ночь распространения огня не допущено. Для более оперативного устранения последствий атаки БПЛА на территории района введен режим ЧС. На месте работает крупная группировка МЧС России, несколько пожарных поездов", - написал глава региона в своем телеграм-канале в пятницу.

Он подчеркнул, что для населения и объектов экономики вблизи очага пожара на данный момент опасности нет.

"Сотрудники Роспотребнадзора постоянно исследуют состояние воздуха на территории жилой застройки, ближайшей к месту происшествия. Сейчас качество воздуха находится в пределах нормы", - добавил Гусев.

Ранее сообщалось, что в ночь на четверг территорию трех районов Воронежской области атаковали более десяти БПЛА. Большая часть ударов пришлась по нефтебазе в Лискинском районе, на которой вспыхнул пожар. Пострадавших нет. С огнем на нескольких резервуарах борются усиленные пожарные расчеты: десятки единиц техники и два пожарных поезда. Направлены дополнительные силы из двух соседних регионов. На доступность ГСМ в регионе ситуация, по информации губернатора, никак не повлияет.

Александр Гусев Воронежская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Режим "Ковер" введен в аэропорту Владикавказа из-за угрозы БПЛА

Режим "Ковер" введен в аэропорту Владикавказа из-за угрозы БПЛА

Генпрокуратура просит суд взыскать в доход государства яхт-клуб во Владивостоке

Сбербанк хочет взыскать с Блиновской более 7 млн рублей долга по кредиту

Сбербанк хочет взыскать с Блиновской более 7 млн рублей долга по кредиту

Военные сообщили об освобождении четырех курских населенных пунктов в январе

Частные пилоты просят отложить создание отдельного воздушного пространства для дронов

Частные пилоты просят отложить создание отдельного воздушного пространства для дронов

Отстраненный владелец "Главпродукта" подал три иска в Арбитражный суд Москвы

Бывшим адвокатам Навального суд назначил от 3,5 до 5,5 лет колонии

Бывшим адвокатам Навального суд назначил от 3,5 до 5,5 лет колонии

Израиль и ХАМАС заключили перемирие. Надолго ли?

Израиль и ХАМАС заключили перемирие. Надолго ли?

Минкультуры подтвердило смену руководства ГМИИ имени Пушкина

Минкультуры подтвердило смену руководства ГМИИ имени Пушкина

По заявлению самарского губернатора возбуждено дело о коррупции в футболе

По заявлению самарского губернатора возбуждено дело о коррупции в футболе
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2113 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне20 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе253 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5704 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау79 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии147 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов182 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });