Режим ЧС введен в одном из районов Воронежской области после атаки дронов

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Режим ЧС введен в Лискинском районе Воронежской области, где накануне ночью беспилотники атаковали нефтебазу, сообщил губернатор Александр Гусев.

"В Лискинском районе продолжается борьба с огнем. Пожарные работают в круглосуточном режиме. Пострадавших нет. За ночь распространения огня не допущено. Для более оперативного устранения последствий атаки БПЛА на территории района введен режим ЧС. На месте работает крупная группировка МЧС России, несколько пожарных поездов", - написал глава региона в своем телеграм-канале в пятницу.

Он подчеркнул, что для населения и объектов экономики вблизи очага пожара на данный момент опасности нет.

"Сотрудники Роспотребнадзора постоянно исследуют состояние воздуха на территории жилой застройки, ближайшей к месту происшествия. Сейчас качество воздуха находится в пределах нормы", - добавил Гусев.

Ранее сообщалось, что в ночь на четверг территорию трех районов Воронежской области атаковали более десяти БПЛА. Большая часть ударов пришлась по нефтебазе в Лискинском районе, на которой вспыхнул пожар. Пострадавших нет. С огнем на нескольких резервуарах борются усиленные пожарные расчеты: десятки единиц техники и два пожарных поезда. Направлены дополнительные силы из двух соседних регионов. На доступность ГСМ в регионе ситуация, по информации губернатора, никак не повлияет.