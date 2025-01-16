Пожарные поезда тушат пожар на нефтебазе, атакованной БПЛА в Воронежской области

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Ликвидация пожара продолжается на нефтебазе, атакованной беспилотниками минувшей ночью в Лискинском районе Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев.

"На первоначальном этапе тушение пожара усложняла угроза повторных атак на объект. В настоящий момент с огнем на нескольких резервуарах борются усиленные пожарные расчеты: десятки единиц техники и два пожарных поезда. Направлены дополнительные силы из двух соседних регионов", - написал глава региона в своем телеграм-канале в четверг.

Он подчеркнул, что угрозы населению нет. На доступность ГСМ в регионе ситуация никак не повлияет.

По информации Гусева, минувшей ночью территорию трех районов Воронежской области атаковали более десяти БПЛА. Большая часть ударов пришлась на нефтебазу в Лискинском районе. Пострадавших нет.

Ранее Минобороны РФ сообщило об уничтожении прошедшей ночью семи украинских беспилотников над Воронежской областью.