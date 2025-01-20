В Воронежской области продолжают тушить нефтебазу после атаки БПЛА

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - В Лискинском районе Воронежской области продолжают тушить пожар на нефтебазе, которую дроны атаковали в ночь на 16 января, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

"На отдельных участках возгорание ликвидировано. На других благодаря пенным атакам интенсивность горения снизилась. Параллельно продолжается работа по предупреждению распространения огня", - написал он в телеграм-канале.

Нефтебаза загорелась после атаки БПЛА. Тогда, по информации Гусева, территорию трех районов Воронежской области атаковали более десяти БПЛА. Большая часть ударов пришлась по нефтебазе. В Лискинском районе был введен режим ЧС.