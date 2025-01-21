В Смоленске обломки сбитого БПЛА упали на жилой дом

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Глава Смоленска Александр Новиков сообщил о повреждениях, нанесенных при атаке украинских беспилотников.

"В результате ночной атаки украинских БПЛА выбиты окна в нескольких многоквартирных домах в Заднепровском районе (...) На жилой дом на улице Бородинской упали обломки БПЛА. В результате падения никто не пострадал, масштабного возгорания не зафиксировано. Выезжал на место происшествия: жильцов дома оперативно вывели из здания, были предоставлены автобусы для размещения на время работы оперативных служб, организована помощь волонтеров. По завершении работ специалистов жильцы вернулись домой", - написал мэр в телеграм-канале.

Он добавил, что "Городская управляющая компания" уже принимает необходимые меры, специалисты оперативно установят новые оконные блоки и устранят повреждения.

По информации Новикова, все системы жизнеобеспечения населения работают в штатном режиме.

Ранее губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил, что над регионом за ночь было обезврежено 17 беспилотников. По его словам, "на земле и на крышах отдельных зданий" были отмечены возгорания в результате падения обломков БПЛА, также были повреждены окна жилых домов.