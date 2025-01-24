В московских аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский сняты временные ограничения

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Работа в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский восстановлена, сообщили в Росавиации.

"В аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский в 02:12 по Москве сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - говорится в сообщении.

В период действия временных ограничений шесть самолетов было перенаправлено на запасные аэродромы.

Ранее соответствующие ограничения на прием воздушных судов были введены в связи с атаками украинских беспилотников.