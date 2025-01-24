Ограничения сняты в аэропортах Пензы, Саратова и Ульяновска

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Временные ограничения, введенные в пятницу в трех аэропортах в Поволжье, сняты, сообщает Росавиация.

"В аэропортах Пенза, Саратов (Гагарин) и Ульяновск (Баратаевка) в 7:37 по московскому времени сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", - говорится в сообщении.

В свою очередь директор Пензенского аэропорта Юрий Осколков сообщил о задержке на время ограничений рейса до Сочи.