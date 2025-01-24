Что случилось этой ночью: пятница, 24 января

Трамп рассчитывает на немедленную встречу с Путиным, ограничения в московских аэропортах из-за налета БПЛА, сенат США утвердил Джона Рэтклиффа главой ЦРУ

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Трамп сообщил, что считает необходимым провести встречу с Путиным "немедленно". По его данным, это обоюдное желание.

- В течение ночи силы ПВО уничтожили 121 украинский БПЛА в 13 субъектах России. 6 из них - над территорией Московской области, один - над Москвой.

- В московских аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский объявлялись временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В данный момент, аэропорта работают в штатном режиме.

- Временные ограничения введены в аэропортах Казани, Самары, Нижнекамска, Пензы, Саратова и Уфы. Об этом сообщает Росавиация.

- Сенат США утвердил Джона Рэтклиффа главой ЦРУ. За назначение проголосовали 74 сенатора, против - 25, один не участвовал в голосовании.