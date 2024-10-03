В Банке России отметили, что пока мягко внедряют ESG-принципы на финрынке

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Банк России проводит мягкую политику в области внедрения принципов устойчивого развития на финрынке, предложенные регулятором участникам финансового рынка подходы носят рекомендательный характер, сообщил начальник управления развития корпоративных отношений департамента корпоративных отношений ЦБ Андрей Якушин.

Он сказал это, выступая на конференции Всероссийского союза страховщиков.

Однако в перспективе часть этих принципов ЦБ планирует закрепить в нормативных актах.

"Мы сейчас используем подход мягкого регулирования, то есть все вопросы, касающиеся устойчивого развития, фактически закреплены в рекомендациях Банка России, которые издаются в формате информационных писем. Мы через запросы финансовых организаций исследуем то, как эти рекомендации компаниями применяются", - рассказал Якушин.

"По истечении определенного периода, когда у нас сложится картина в части того, какие рекомендации могут быть имплементированы в дальнейшем в нормативную базу, в регулирование, мы постепенно часть этих рекомендаций планируем закреплять в нормативных актах Банка России. Но в любом случае это будет происходить очень постепенно с учетом результатов обсуждения и мнения участников рынка", - продолжил он.

Кроме того, по его словам, ЦБ совместно Минэкономразвития в настоящее время ведет работу "по выделению наиболее приоритетных проектов той таксономии, которая закреплена постановлением правительства "Об утверждении критериев проектов устойчивого (в том числе зеленого) развития в Российской Федерации и требований к системе верификации проектов устойчивого (в том числе зеленого) развития в Российской Федерации" (№1587)".

Это делается для того, чтобы "риск-ориентированное стимулирующее воздействие использовалось для развития проектов, связанных с зелеными технологиями и устойчивым развитием, для тех проектов, которые будут приоритизированы в рамках таксономии ESG. Это будет касаться кредитов и облигаций устойчивого развития. Работа ведется, в 2025 году мы надеемся, что соответствующий нормативный акт будет действовать", выразил надежду Якушин.

Для завершения такой работы необходимо, "чтобы министерство экономического развития помогло нам приоритизировать те проекты, на стимулирование которых будет в первую очередь направлено наше стимулирующее регулирование", дополнил он.

Представитель ЦБ обратил внимание на то, что финансовые регуляторы, центральные банки во многих странах занимаются повесткой устойчивого развития, "чтобы финансовые организации, в том числе страховые организации, обращали внимание на эти риски, учитывали их в своей деятельности".

"Мы начали работу в рамках повестки устойчивого развития с рекомендации по принципам ответственного инвестирования. Впервые обратились к финансовым организациям с тем, чтобы они учитывали риски, связанные с климатом, с экологией, с социальными факторами, с корпоративным управлением при инвестировании. Затем мы рассматривали учет принципов устойчивого развития в корпоративном управлении, в работе советов директоров - как публичных компаний, так и финансовых организаций", - определил он логику задач регулятора.

Якушин добавил, что тема раскрытия информации публичными организациями важна для финансовых организаций, в том числе для страховщиков, которые могут использовать ее для оценки своих портфелей.

Больше информации

С раскрытием информации публичными компаниями в России "в общем неплохо обстоит дело", отметил он, опираясь на анализ информации о российских компаниях, "акции которых входят в первый котировальный список и второй котировальный список Московской биржи, и которые раскрывают информацию об устойчивом развитии".

"Достаточно отрадная картина. Практически все такие организации - наш крупнейший бизнес - публикуют либо отчет об устойчивом развитии, либо включают в годовой отчет акционерного общества соответствующую информацию", - констатировал Якушин.

Одним из последних документов по теме ESG, который был разработан и опубликован Банком России, стал документ об учете климатических рисков для финансовых организаций. "На этом фактически мы завершили работу по созданию методологической базы, на которую могут ориентироваться российские компании", - сделал вывод он.

Проблемы, связанные с темой устойчивого развития, "характерны не только для российского рынка, но и для международных рынков", отметил Якушин.

"В рамках председательства России в БРИКС мы проводили большое исследование в разных странах БРИКС, выясняли, как планируется принимать регулирование, касающееся раскрытия информации об устойчивом развитии - о климате или иных факторах. В конце этого года мы планируем опубликовать этот доклад, все страны БРИКС в той или иной достаточно высокой степени заинтересованы в том, чтобы такая информация раскрывалась", - сообщил представитель ЦБ.

В целом международное ESG-регулирование становится намного более строгим, подчеркнул в своем выступлении директор Центра устойчивого развития МГИМО Игорь Юргенс.

"В этом году два из стандартов, которые устанавливает международный комитет по устойчивому развитию, вошли в МСФО. То есть они становятся обязательными для раскрытия информации и при подготовке финансовых отчетов. Но это не у нас. У нас Банк России, Минфин и МЧС уговаривают и убеждают участников российского рынка внедрять принципы устойчивого развития. Сами компании мало что делают в этом направлении, потому что это не приносит их акционеру никакой прибыли. Так продолжится, пока не будет жесткого регулирования со стороны ЦБ, который сделает эти требования обязательными", - сказал Юргенс. Он высказал предположение, что к политике "пряника" в перспективе добавится политика "кнута".

В реальности изменения, в первую очередь климатические, принимают угрожающий характер, времени на раскачку не остается, подчеркнул Юргенс.

"Некоторые страны уже тонут. Барбадос скоро уйдет под воду, многомиллионный город Мумбай в Индии рискует оказаться под водой, в то же время исчезают в Африке города, они сжигаются засухой", - привел он примеры.

"В 2021 году развитые страны обещали развивающимся, чтобы они с этими явлениями будут бороться, определили $100 млрд в год для адаптации. Пока собраны $600 млн, меньше одного процента. Стоимость реализации принятой международной программы трансформации - десятки триллионов долларов", - добавил Юргенс.

По его словам, в связи с нарастанием и концентрацией климатических рисков настанет время, когда погоня за прибылью отдельных участников окажется бессмысленной. "Нашим внукам надо будет менять политэкономию нашего общества, добиваться в глобальном масштабе сменены общественно-экономической формации. Страны начнут сражаться не за прибыль или собственную безопасность, а за безопасность планеты в целом", - считает он.