Ильхам Алиев призвал экспортеров нефти больше вкладывать в решение проблем климата

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что нефтедобывающие страны в условиях высоких цен на нефть должны выделять больше средств для решения климатических проблем. Он заявил об этом в конце апреля телеканалу Euronews. Расшифровку интервью 23 мая опубликовали на сайте президентской администрации.

"Именно этого мы и добиваемся (когда страны, добывающие ископаемое топливо, находятся в авангарде изменений - ИФ). Одно из моих заявлений на конференции (Петерсбергском климатическом диалоге в Берлине - ИФ) звучало так: "Не судите нас по тому, что у нас есть. Судите о нас по тому, как мы относимся к тому, что имеем, по нашей повестке дня". Кроме того, важно понимать, что помимо того, что я сказал о нашем участии в Европе и в Движении неприсоединения, мы также являемся одним из членов ОПЕК+. Мы уже работаем со многими нефтедобывающими странами, чтобы еще до СОР29 создать своего рода "пакет солидарности". Какие дополнительные финансовые средства могут вложить такие нефтедобывающие страны как Азербайджан? Думаю, что нефтедобывающие страны, особенно когда цена на нефть высока, должны платить больше, должны предоставлять больше средств для решения проблемы. Считаю, что солидарность является неотъемлемой частью финансирования", - сказал президент.

По его словам, Азербайджан на СОР29 (пройдет в ноябре 2024 года) хочет создать обстановку, которая будет удобной для всех участников. (...)

"Глобальный Юг и Запад совместно решают вопросы изменения климата, укрепления солидарности, вопросы, связанные с общей ответственностью и уменьшением определенного недоверия в отношении вопросов изменения климата. Поскольку известно, что у нас разные идеи, разные взгляды", - подчеркнул он.

Алиев добавил, что самым важным наследием СОР29 будет "наша возможность сделать дополнительный, ощутимый и устойчивый шаг к зеленому миру".

"В то же время, мы выдвинули еще одну инициативу, которая будет новшеством для СОР. Это создание тройки стран. Используя опыт ОАЭ, теперь Азербайджана, а затем и Бразилии, мы хотим создать трехсторонний формат сотрудничества. Поскольку каждая из этих трех стран вовлечена в решение различных вопросов регионального, политического, экономического и т.д. характера. Это должно быть сочетание усилий и солидарности; мы должны перестать обвинять друг друга. Те страны, у которых нет нефти, не должны тыкать пальцем в тех, у кого она есть. Малые развивающиеся страны не должны требовать от больших стран ответственности за климатическую катастрофу. Это касается дипломатической, политической и финансовой сфер. Думаю, как принимающая страна, мы можем создать платформу для этого", - добавил президент Азербайджана.