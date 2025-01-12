Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в Крыму

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Европейский средиземноморский сейсмологический центр сообщил о фиксации землетрясения в Черном море магнитудой 4,3/

Как сообщается на сайте центра, землетрясение зафиксировали около 17:50 южнее Керченского пролива - приблизительно в 50 километрах к югу от побережья Керченского и Таманского полуостровов.

Информация о пострадавших не поступала.

В субботу сообщалось о двух землетрясениях в море недалеко от Сочи магнитудой 3,5 и 3,9.