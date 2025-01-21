Поиск

Землетрясение произошло на востоке Казахстана

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 3,1 зафиксирован в 220 км к юго-востоку от Усть-Каменогорска в Казахстане, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр землетрясения, зафиксированного в 23:46 по Москве в понедельник, находился примерно в 70 км границы с Китаем.

Интенсивность сотрясений в эпицентре - 3,5 балла по шкале MSK-64.

Казахстан Усть-Каменогорск
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Трамп отменил почти 80 решений предыдущей администрации

Трамп отменил почти 80 решений предыдущей администрации

Комитет Сената США утвердил кандидатуру Рубио на пост госсекретаря

Комитет Сената США утвердил кандидатуру Рубио на пост госсекретаря

Мировые лидеры поздравляют Трампа с инаугурацией

Мировые лидеры поздравляют Трампа с инаугурацией

Трамп подтвердил, что переименует Мексиканский залив в Американский

Трамп обещает вернуть США контроль над Панамским каналом

Трамп обещает вернуть США контроль над Панамским каналом

Президент США объявил о создании новой службы по торговым пошлинам

Что произошло за день: понедельник, 20 января

Трамп для борьбы с нелегалами намерен объявить режим ЧС на южной границе США

Байден "превентивно" помиловал членов своей семьи

Байден "превентивно" помиловал членов своей семьи

Дональд Трамп официально стал 47-м президентом США

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5728 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне20 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов183 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе268 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2135 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау79 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии147 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });