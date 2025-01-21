Землетрясение произошло на востоке Казахстана

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 3,1 зафиксирован в 220 км к юго-востоку от Усть-Каменогорска в Казахстане, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр землетрясения, зафиксированного в 23:46 по Москве в понедельник, находился примерно в 70 км границы с Китаем.

Интенсивность сотрясений в эпицентре - 3,5 балла по шкале MSK-64.