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Введенный после атаки БПЛА режим ЧС отменен в саратовском Энгельсе

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Режим ЧС отменен в Энгельсе Саратовской области с понедельника, сообщается на сайте Энгельсского муниципального района.

"Отменить с 10.00 (9:00 по Москве - ИФ) 27 января 2025 года режим "Чрезвычайная ситуация". (...) Ввести с 10.00 27 января 2025 года для органов управления и сил Энгельсского муниципального звена Саратовской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций режим функционирования "Повышенная готовность", - говорится в опубликованном на сайте постановлении главы муниципального района Михаила Исаева.

Уточняется, что границы зоны действия режима "Повышенная готовность" определены в пределах территории Терновского муниципального образования.

В документе отмечается, что режим ЧС отменен в связи с завершением работ по устранению последствий возгорания на промышленном объекте в результате атаки БПЛА. Режим повышенной готовности введен для продолжения работ по ликвидации последствий нарушения водоснабжения в одном из сел Терновского муниципального образования

Ранее сообщалось, что режим ЧС был введен в Энгельсе 8 января из-за пожара на промышленном предприятии после атаки БПЛА.

Энгельс Саратовская область
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