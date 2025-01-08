Режим ЧС введен в Энгельсе из-за пожара на предприятии после атаки БПЛА

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Режим чрезвычайной ситуации введен в городе Энгельс (Саратовская область), где произошло возгорание на территории промышленного предприятия после атаки БПЛА.

"В связи с увеличением площади возгорания на промышленном предприятии, которое подверглось атаке БПЛА, в Энгельсе будет введен режим чрезвычайной ситуации", - сообщил в среду в своем телеграм-канале губернатор региона Роман Бусаргин.

"К сожалению, в результате ликвидации есть двое погибших - сотрудники пожарной службы МЧС. Также один специалист госпитализирован в больницу. Министру здравоохранения поручено держать оказание медицинской помощи на особом контроле", - написал губернатор.

По его словам, на протяжении всего дня в Энгельсе в районе возгорания пробы воздуха берут специалисты управления Роспотребнадзора. Превышения загрязняющих веществ не зафиксировано.

Накануне Бусаргин сообщил об атаке БПЛА на Саратов и Энгельс, уничтожении дронов над Энгельсом и попадании обломков на промышленный объект в городе. Он отметил, что, по предварительной информации, во время атаки никто не пострадал. Оперативный штаб развернут на предприятии, где произошло возгорание из-за атаки БПЛА.

В аэропорту Саратова вводились ограничения на прием и вылет воздушных судов.