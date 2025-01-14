Власти Саратовской области после атаки дронов ввели межмуниципальный режим ЧС

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Режим ЧС межмуниципального уровня введен в Саратовской области после массированной атаки БПЛА, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин в своем телеграм-канале во вторник.

"Провели заседание оперативного штаба на месте возгорания в Энгельсе. Обсудили со специалистами текущую ситуацию, они предпринимают все необходимое. Принято решение ввести режим ЧС межмуниципального уровня. Это необходимо для оперативного взаимодействия служб и консолидации всех сил и средств для ликвидации возгорания", - написал глава региона.

Ответственным за координацию на месте назначен начальник управления региональной безопасности Юрий Юрин, уточнил Бусаргин.

Ранее губернатор сообщил, что утром во вторник в результате атак БПЛА были повреждены промышленные предприятия в Саратове и Энгельсе.