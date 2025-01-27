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Мишустин подтвердил индексацию более сорока социальных выплат

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Правительство проиндексирует свыше 40 различных социальных выплат, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

"Подписано постановление правительства, согласно которому с 1 февраля на 9,5% будут проиндексированы свыше 40 различных социальных выплат и пособий, среди них те, что полагаются людям с инвалидностью всех трёх групп, ветеранам Великой Отечественной войны, боевых действий, Героям России, Героям труда и другим", - сказал он.

Ранее об этом говорил министр труда Антон Котяков.

По словам Мишустина, вырастет помощь семьям с детьми: материнский капитал на первого ребёнка превысит 690 тысяч рублей, на второго и последующего - 912 тысяч рублей.

"По поручению главы государства теперь ежегодно станет индексироваться и ежемесячная выплата по уходу за детьми с инвалидностью и инвалидами с детства первой группы. Раньше такие суммы были фиксированными", - сказал Мишустин.

Необходимые ресурсы для выполнения всех этих обязательств перед гражданами предусмотрены как федеральным бюджетом, так и социальным фондом, подчеркнул глава правительства.

Михаил Мишустин Правительство
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