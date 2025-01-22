Путин предложил проиндексировать с 1 января 2025 года пенсии военным пенсионерам

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин предложил дополнительно проиндексировать с 1 января 2025 года пенсии военным пенсионерам с учетом прошлогодней инфляции.

"С 1 октября прошлого года проведена индексация так называемых военных пенсий: за выслугу лет, по инвалидности и по потере кормильца. Повышение составило 5,1%. Считаю правильным и справедливым в отношении военных пенсионеров также сделать дополнительную индексацию с учетом фактического роста цен в прошлом году, причем тоже задним числом с 1 января 2025 года", - сказал он на совещании по экономическим вопросам в среду.