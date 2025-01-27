Картаполов ждет, что применение электронных повесток в весенний призыв расширится

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Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что электронные повестки в весенний призыв будут использоваться шире.

"Я думаю, что в весенний призыв применение электронных повесток будет более широко распространено", - сказал Картаполов журналистам в понедельник.

Основанием для призыва на срочную военную службу осенью 2024 года были бумажные повестки, заявил ранее "Интерфаксу" Картаполов.

Он добавил, что "говорить о смешанном варианте", когда присылаются и бумажные, и электронные повестки, нельзя.

"В трех регионах будет проводиться тестирование единого реестра военнообязанных: это Рязанская область, республика Марий-Эл и, по-моему, Сахалин", - сказал Картаполов в сентябре прошлого года.

Электронные повестки

В апреле 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о цифровизации воинского учета в России. Согласно документу, будет создан единый реестр военнообязанных на базе государственного информационного ресурса.

Закон предусматривает дублирование традиционных бумажных повесток электронными. Они будут, в частности, рассылаться через портал "Госуслуги".

Кроме того, вводится возможность оповещения о призыве на военную службу заказными почтовыми отправлениями.