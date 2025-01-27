Поиск

Картаполов ждет, что применение электронных повесток в весенний призыв расширится

Картаполов ждет, что применение электронных повесток в весенний призыв расширится
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что электронные повестки в весенний призыв будут использоваться шире.

"Я думаю, что в весенний призыв применение электронных повесток будет более широко распространено", - сказал Картаполов журналистам в понедельник.

Основанием для призыва на срочную военную службу осенью 2024 года были бумажные повестки, заявил ранее "Интерфаксу" Картаполов.

Он добавил, что "говорить о смешанном варианте", когда присылаются и бумажные, и электронные повестки, нельзя.

"В трех регионах будет проводиться тестирование единого реестра военнообязанных: это Рязанская область, республика Марий-Эл и, по-моему, Сахалин", - сказал Картаполов в сентябре прошлого года.

Электронные повестки

В апреле 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о цифровизации воинского учета в России. Согласно документу, будет создан единый реестр военнообязанных на базе государственного информационного ресурса.

Закон предусматривает дублирование традиционных бумажных повесток электронными. Они будут, в частности, рассылаться через портал "Госуслуги".

Кроме того, вводится возможность оповещения о призыве на военную службу заказными почтовыми отправлениями.

Андрей Картаполов Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Послу Молдавии в Москве выражен протест в связи с заявлениями молдавских политиков

Телефонный разговор Путина и Трампа пока не запланирован

Правительство поддержит возможность заочного привлечения иноагентов к ответственности

Кабмин разрешил использовать маткапитал для строительства частных домов с эскроу

Кабмин разрешил использовать маткапитал для строительства частных домов с эскроу
Разлив мазута в Керченском проливе

Свыше 600 тонн загрязненного мазутом грунта вывезли с пляжей Севастополя

СКР сообщил об аресте имущества рэпера Моргенштерна

В российском сельском хозяйстве дефицит кадров превысил 200 тысяч человек

ЦИК Белоруссии сообщил о победе Лукашенко на выборах с 86,82% голосов

ЦИК Белоруссии сообщил о победе Лукашенко на выборах с 86,82% голосов

Житель Донецка осужден на 20 лет за подрыв локомотивов в Мелитополе

ФАС обязала "Просвещение" перечислить в бюджет РФ 2 млрд руб. незаконного дохода

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5772 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне24 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе299 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2140 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау80 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии151 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов183 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });