Картаполов заявил, что основанием для призыва в армию этой осенью будут бумажные повестки

Электронные повестки в тестовом режиме будут рассылаться в трех регионах РФ

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Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Основанием для призыва на срочную военную службу этой осенью будут являться бумажные повестки, заявил "Интерфаксу" в понедельник председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Он добавил, что "говорить о смешанном варианте", когда присылаются и бумажные, и электронные повестки, нельзя.

"В трех регионах будет проводиться тестирование единого реестра военнообязанных: это Рязанская область, республика Марий-Эл и, по-моему, Сахалин", - сказал Картаполов.

По словам главы комитета ГД, "в этих регионах будут направляться, в том числе, и электронные повестки".

"Сейчас необходимо наработать методологию применения реестра с расчетом, чтобы 1 января 2025 года, как поставил задачу верховный главнокомандующий, он уже заработал в полном объеме и был передан на эксплуатацию министерству обороны", - пояснил парламентарий.

Осенний военный призыв в России проводится с 1 октября по 31 декабря.

17 апреля 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о цифровизации воинского учета в России. Согласно документу, будет создан единый реестр военнообязанных на базе государственного информационного ресурса.

Закон предусматривает дублирование традиционных бумажных повесток электронными. Они будут, в частности, рассылаться через портал "Госуслуги".

Кроме того, вводится возможность оповещения о призыве на военную службу заказными почтовыми отправлениями.