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Минцифры РФ опровергло наличие уязвимости на сайте реестра электронных повесток

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Минцифры России заявило об отсутствии уязвимости на сайте реестра электронных повесток, а также об отсутствии утечек.

"Минцифры опровергает информацию об уязвимости на сайте реестра электронных повесток, якобы позволяющей получить персональные данные граждан. Данные пользователей портала Госуслуг надёжно защищены", - говорится в заявление.

В нем отмечается, что "для защиты используется многоэшелонированный подход - несколько дополняющих друг друга мер безопасности".

"На текущий момент подтверждений утечек или уязвимостей не зафиксировано", - подчеркнули в ведомстве.

По его данным, авторизация через Госуслуги работает корректно на всех ресурсах. "Возможности найти информацию о пользователях Госуслуг по ID-номеру нет", - добавили в министерстве.

В свою очередь "Ростелеком" как разработчик информационной системы реестра электронных повесток заявил, что "категорически опровергает распространяемые сообщения о возможности с его помощью получить данные пользователей Госуслуг". По данным компании, доступ к данным реестра получают только граждане, использующие единую государственную информационную систему авторизации с обязательным дополнительным подтверждением через СМС.

"Ростелеком" обеспечивает высший уровень информационной безопасности данной системы и портала Госуслуги, а также сохранность персональных данных", - говорится в сообщении в телеграм-канале компании.

В среду сообщалось о начале работы реестра электронных повесток в трех регионах. "Обращаем внимание. В настоящее время проводится проверка Единого реестра воинского учета в Рязанской области, Сахалинской области, Республике Марий Эл", - сказано на реестрповесток.рф.

Позже в СМИ появилась информация о "серьезной уязвимости, позволяющей получать персональные данные граждан РФ", на сайте реестра электронных повесток.

Минцифры РФ электронные повестки реестр Госуслуги
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