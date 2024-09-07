Единый реестр воинского учета планируется полностью передать Минобороны РФ

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Единый реестр сведений о гражданах, подлежащих постановке на воинский учет, планируется передать Министерству обороны РФ.

Об этом говорится в проекте постановления правительства РФ "О внесении изменений в постановление правительства от 19 апреля 2024 года", опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов в пятницу.

"Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные в рамках реализации мероприятий по созданию реестра воинского учета принадлежат Российской Федерации в лице Министерства обороны Российской Федерации, их балансодержателем является Министерство обороны РФ", - говорится в документе.

В Минцифры РФ журналистам пояснили, что это "технические изменения в нормативные документы для реализации реестра воинского учета".

"Предлагаемые изменения в постановление о реестре воинского учета - технические. Для граждан и военных комиссариатов, которые в дальнейшем будут использовать реестр, ничего не меняется", - сказали в министерстве.

Там сообщили, что в документе нормативно закрепляется процесс передачи от Минцифры к Минобороны реестра воинского учета.

"Это необходимо законодательно, так как мы отвечаем за техническую часть и занимаемся разработкой реестра по заданию функционального заказчика - Минобороны", - уточнили в ведомстве.

Там отметили, что также документом предлагается закрепить обязанности по аттестации реестра за Минцифры.

"Такая процедура необходима для его проверки на соответствие требованиям по информационной безопасности. Мы готовим документацию, а уполномоченные органы проверяют реестр в части информационной безопасности", - сказали в министерстве.

"Обе инициативы - не нововведение, это стандартные процедуры для запуска информационных систем", - подчеркнули там.

17 апреля 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о цифровизации воинского учета в России. Согласно документу, будет создан единый реестр военнообязанных на базе государственного информационного ресурса.

Закон предусматривает дублирование традиционных бумажных повесток электронными. Они будут, в частности, рассылаться через портал Госуслуги.

Кроме того, вводится возможность оповещения о призыве на военную службу заказными почтовыми отправлениями.