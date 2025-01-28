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Минпромторг будет настаивать на корректировке порогового значения для акциза на сталь

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Минпромторг будет настаивать на корректировке расчета акциза на сталь, заявил замдиректора департамента металлургии и материалов министерства Андрей Савельев.

"Сытые времена все-таки прошли, и необходима оптимизация как налогового законодательства, так и других тарифов естественных монополий и так далее. Поэтому мы, безусловно, будем настаивать и в правительстве, и, надеюсь, нас поддержат на площадке Федерального собрания, в части корректировки порогового значения акциза на жидкую сталь, - сказал он на совещании "О мерах государственной поддержки предприятий металлургии и машиностроения для предотвращения кризиса в этих отраслях" в Совете Федерации. - В первую очередь мы говорим не об отмене. Но мы говорим, когда мы вводили акциз и порог был 30 тысяч рублей, ниже которого акциз не платится, мы исходили из тех экономических реалий, которые были в тот момент. (...) Да, у нас есть мероприятие по индексации этого порога, давайте его исполним. При этом мы не просим каких-то высоких значений, чтобы акциз этот фактически не уплачивался. Мы просто просим зафиксировать фактическую инфляцию, зафиксированную Центробанком за эти годы".

Савельев напомнил, что в металлургической отрасли у ряда компаний, которые "работают с положительной рентабельностью", она сократилась "процентов на 10".

"Есть вообще отдельная ситуация - это электрометаллургия, и ряд вертикально интегрированных компаний , у которых она (рентабельность - ИФ) около нуля, или минусовой операционный финансовый поток. Соответственно, почему с них еще должны какой-то акциз уплачивать, - добавил он. - Мы говорим о взвешенной корректировке, которая, с одной стороны, не должна существенно повлиять на сбалансированность бюджетной системы, но, тем не менее, предоставить адекватные льготы для тех компаний, которые нуждаются".

В конце 2024 года источники рассказывали, что металлурги хотят повысить порог цены на сляб, при превышении которого будет взиматься акциз на сталь, до 60 тысяч рублей с текущих 30 тысяч рублей. Эти предложения подготовила ассоциация "Русская сталь".

Согласно формуле расчета акциза для вертикально интегрированных сталепроизводителей, утвержденной в конце 2022 года, акциз обнуляется при условии, что значение показателя Цсляб (экспортная цена на слябы за календарный месяц), умноженное на среднее значение за календарный месяц курса доллара США к рублю, оказалось меньше 30 тысяч рублей. В 2024 году стоимость тонны сляба держалась на отметке выше 30 тысяч рублей.

Поступления в бюджет от акциза на жидкую сталь в 2025 году оцениваются в 69 млрд рублей. По итогам 2024 года поступления от акциза ожидаются на уровне 64,5 млрд рублей.

Савельев оценил падение объемов выплавки стали в 2024 году в России на уровне 6,5%, а производства готовой метпродукции - на 7,5%.

Минпромторг Русская сталь Андрей Савельев
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