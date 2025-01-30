Минфин РФ выступил против корректировки расчета акциза на сталь

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Министерство финансов РФ против корректировки расчета акциза на жидкую сталь, которую предлагает ассоциация "Русская сталь" и поддерживает министерство промышленности и торговли России.

"Мы против корректировок. Деньги уже заложены в трехлетнем бюджете, ресурсов для снижения поступлений нет", - сказал замминистра финансов РФ Алексей Сазанов журналистам, добавив, что Минфин "сейчас не может себе позволить дополнительных выпадающих доходов".

На этой неделе замдиректора департамента металлургии и материалов Минпромторга Андрей Савельев заявил, что ведомство будет настаивать на корректировке расчета акциза на сталь.

"Мы, безусловно, будем настаивать и в правительстве, и, надеюсь, нас поддержат на площадке Федерального собрания, в части корректировки порогового значения акциза на жидкую сталь, - сказал он на совещании "О мерах государственной поддержки предприятий металлургии и машиностроения для предотвращения кризиса в этих отраслях" в Совете Федерации во вторник. - В первую очередь мы говорим не об отмене. Но мы говорим: когда мы вводили акциз и порог был 30 тыс. рублей, ниже которого акциз не платится, мы исходили из тех экономических реалий, которые были в тот момент (...)".

Президент "Русской стали" Алексей Сентюрин заявил на совещании в Совете Федерации, что ассоциация предоставила расчеты, согласно которым минимальная планка для нулевого акциза на сталь должна быть повышена до 54 тыс. рублей.

В конце прошлого года источники рассказывали "Интерфаксу", что металлурги хотят повысить порог цены на сляб, при превышении которого будет взиматься акциз на сталь, до 60 тыс. рублей с текущих 30 тыс. рублей.

Согласно формуле расчета акциза для вертикально интегрированных сталепроизводителей, утвержденной в конце 2022 года, акциз обнуляется при условии, что значение показателя Цсляб (экспортная цена на слябы за календарный месяц), умноженное на среднее значение за календарный месяц курса доллара США к рублю, оказалось меньше 30 тыс. руб. В 2024 году пороговое значение для расчета акциза держалось на отметке выше 30 тыс. рублей.

Как сообщалось, поступления в бюджет от акциза на жидкую сталь в 2025 году оцениваются в 69 млрд рублей. По итогам 2024 года поступления от акциза ожидаются на уровне 64,5 млрд рублей.