Металлурги хотят вдвое повысить минимальную планку для нулевого акциза на сталь

Об этом "Интерфаксу" сообщили три источника на рынке

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Металлурги хотят повысить цену на сляб, при превышении которой будет взиматься акциз на сталь, до 60 тысяч рублей с текущих 30 тысяч рублей, рассказали "Интерфаксу" три источника на рынке.

Соответствующие предложения подготовлены ассоциацией "Русская сталь", сказал один из собеседников агентства.

Согласно формуле расчета акциза для вертикально интегрированных сталепроизводителей, утвержденной в конце 2022 года, акциз обнуляется при условии, если значение показателя Цсляб (экспортная цена на слябы за календарный месяц), умноженное на среднее значение за календарный месяц курса доллара США к рублю, оказалось меньше 30 тысяч руб.

В 2024 году стоимость тонны сляба держится на отметке выше 30 тысяч рублей: в январе, согласно опубликованным Федеральной антимонопольной службой показателям для расчета акциза, цена сляба FOB Черное море была установлена на уровне $558/тонна, в феврале и марте - $545 и $479/тонна соответственно, в апреле - $480/тонна, с мая по июль - $477,8, $464,3, $458,5, $447,8/тонна соответственно. В сентябре показатель находился на отметке $432,8, что также существенно превышает 30 тысяч рублей.

Как сообщалось, поступления в бюджет от акциза на жидкую сталь в 2025 году оцениваются в 69 млрд рублей. По итогам текущего года поступления от акциза ожидаются в 64,5 млрд рублей.

На этой неделе на координационном совете по промышленной политике в металлургическом комплексе, который проходил в рамках "Металл-Экспо" под председательством замминистра промышленности и торговли Михаила Юрина, обсуждалась, в частности, возможность перевода в "практическую плоскость" инициатив, направленных на оптимизацию налоговой нагрузки по акцизу на жидкую сталь и НДПИ на железную руду, сообщало министерство. Участие в совете принимали представители органов власти, руководители ключевых металлургических предприятий и производителей оборудования, отраслевых институтов и ассоциаций. На повестке также были вопросы о текущем состоянии металлургического комплекса России и основные направления промполитики в этой отрасли на ближайшее время, а также перспективные инфраструктурные проекты, которые могут стать драйвером роста внутреннего металлопотребления. В Минпромторге "Интерфаксу" не стали детально комментировать проблему поддержки спроса на внутреннем рынке.