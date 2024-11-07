Минфин РФ против пересмотра акциза на сталь

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Минфин не поддерживает предложение металлургов о пересмотре формулы расчета акциза на сталь, сообщил "Интерфаксу" статс-секретарь - заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов.

Предложение о пересмотре цены на сляб, при превышении которой будет взиматься акциз на сталь, до 60 тыс. рублей с текущих 30 тыс. рублей обсуждалось производителями стали и Минпромторгом, сообщалось на прошлой неделе.

"Мы против, - сказал Сазанов, отвечая на вопрос о позиции Минфина по данному предложению металлургов. - Все параметры бюджета определены, поэтому никакие изменения сейчас в налогах, которые будут уменьшать доход в бюджет, уже невозможны".