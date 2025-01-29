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Генпрокуратура подала иск к компаниям группы "Домодедово" и Каменщику

В числе ответчиков указаны участники схемы владения аэропортом

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Генеральная прокуратура направила в Арбитражный суд Московской области иск к компаниям группы "Домодедово" и участникам схемы владения аэропортом, включая его бенефициара Дмитрия Каменщика, сказано в материалах судебной картотеки.

В ответчиках всего 30 компаний, включая те, что участвуют в управлении аэропортом: ООО "Домодедово пэссенджер терминал", ООО "Домодедово эрфилд", ООО "Домодедово коммершл сервисиз" и пр. Также в списке несколько компаний из структуры владения аэропортом, в том числе МКООО "Эрпорт менеджмент компани лимитед", МКООО "Асьенда инвестментс лимитед", "Аламо (трасти) си вай лимитед", "Фонд Атлант фаундейшн". Помимо Каменщика в ответчиках оказался Валерий Коган, возглавляющий набсовет аэропорта.

Также Генпрокуратурой подано заявление об обеспечительных мерах.

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Материалы, поясняющие суть исковых претензий, пока не опубликованы.

Комментариями "Домодедово" и Генпрокуратуры "Интерфакс" пока не располагает.

Начиная с 2023 года надзорное ведомство подало в российские суды целый ряд исков об обращении в казну крупных активов, собственники которых, по оценке Генпрокуратуры, получили их с нарушениями законов. Некоторые компании с тех пор уже прошли полный цикл смены собственников, включая этап национализации по решению суда и затем переход от Росимущества к новым владельцам. Глава Минфина Антон Силуанов ранее оценивал потенциальные поступления от реализации в 2025 году активов, поступивших в казну в результате судебных решений, в сумму более 80 млрд рублей.

"Домодедово" - один из крупнейших аэропортов России. Основные базовые авиакомпании - S7, "Уральские авиалинии", Red Wings, среди обслуживаемых зарубежных перевозчиков - Emirates, Air Arabia, Egypt Air. По данным Росавиации, за 10 месяцев 2024 года пассажиропоток "Домодедово" составил 13,3 млн человек, что на 23,5% меньше, чем годом ранее.

Генпрокуратура Домодедово Валерий Коган Дмитрий Каменщик
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