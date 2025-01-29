Волатильность облигаций ООО "фьюэл фасилитис" серии 002Р-01 заметно возросла на корпновостях

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Волатильность облигаций ООО "Домодедово фьюэл фасилитис" серии 002Р-01 на торгах Московской биржи в среду утром заметно возросла на корпоративных новостях. В частности, разброс цен в течение первых 20 минут торгов составил от 86% до 90,45% от номинала при цене закрытия предыдущего дня 90,57% от номинала.

По данным на 10:20 мск котировки облигаций "Домодедово ФФ" серии 002Р-01 составили 90,13% от номинала (-0,5% к закрытию вторника), что соответствует доходности к погашению 27,66% годовых.

Генеральная прокуратура РФ направила в Арбитражный суд Московской области иск к компаниям группы "Домодедово" и участникам схемы владения аэропортом, включая его бенефициара Дмитрия Каменщика, сказано в материалах судебной картотеки.

В ответчиках всего 30 компаний, включая те, что участвуют в управлении аэропортом: ООО "Домодедово пэссенджер терминал", ООО "Домодедово эрфилд", ООО "Домодедово коммершл сервисиз" и пр. Также в списке несколько компаний из структуры владения аэропортом, в том числе МКООО "Эрпорт менеджмент компани лимитед", МКООО "Асьенда инвестментс лимитед", "Аламо (трасти) си вай лимитед", "Фонд Атлант фаундейшн". Помимо Каменщика в ответчиках оказался Валерий Коган, возглавляющий набсовет аэропорта.

Также Генпрокуратурой подано заявление об обеспечительных мерах.

Материалы, поясняющие суть исковых претензий, пока не опубликованы. Комментариями "Домодедово" и Генпрокуратуры "Интерфакс" пока не располагает.

Начиная с 2023 года надзорное ведомство подало в российские суды целый ряд исков об обращении в казну крупных активов, собственники которых, по оценке Генпрокуратуры, получили их с нарушениями законов. Некоторые компании с тех пор уже прошли полный цикл смены собственников, включая этап национализации по решению суда и затем переход от Росимущества к новым владельцам. Глава Минфина Антон Силуанов ранее оценивал потенциальные поступления от реализации в 2025 году активов, поступивших в казну в результате судебных решений, в сумму более 80 млрд рублей.