Поиск

"Домодедово" прокомментирует иск Генпрокуратуры после его подробного изучения

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Позиция аэропорта "Домодедово" по иску Генеральной прокуратуры будет сформирована после его подробного изучения, сообщила "Интерфаксу" представитель предприятия.

"Московский аэропорт "Домодедово" строго соблюдает все требования действующего законодательства. Позиция аэропорта будет сформирована после того, как в компании подробно ознакомятся с исковым заявлением", - сказала она.

Ранее Генпрокуратура направила в Арбитражный суд Московской области иск к компаниям группы "Домодедово" и участникам схемы владения аэропортом. В ответчиках всего 30 компаний, включая те, что участвуют в управлении аэропортом: ООО "Домодедово пэссенджер терминал", ООО "Домодедово эрфилд", ООО "Домодедово коммершл сервисиз" и пр. Также в списке несколько компаний из структуры владения аэропортом, в том числе МКООО "Эрпорт менеджмент компани лимитед", МКООО "Асьенда инвестментс лимитед", "Аламо (трасти) си вай лимитед", "Фонд Атлант фаундейшн". Помимо них, в ответчиках оказались бенефициар "Домодедово" Дмитрий Каменщик и глава набсовета аэропорта Валерий Коган.

Также Генпрокуратурой подано заявление об обеспечительных мерах. Материалы, поясняющие суть исковых претензий, пока не опубликованы.

Дмитрий Каменщик Домодедово Генпрокуратура Валерий Коган
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Песков назвал бездоказательными слова журналиста Карлсона о попытках убить Путина

Песков назвал бездоказательными слова журналиста Карлсона о попытках убить Путина

Две трети потребности российского рынка труда приходится на рабочих

Две трети потребности российского рынка труда приходится на рабочих

Женщина и ребенок погибли в белгородском поселке при атаке дрона

Аэропорт "Мурманск" временно не принимает самолеты

Основательница Wildberries оспорила решение суда о взыскании с Бакальчука 37 млрд рублей

Генпрокуратура подала иск к компаниям группы "Домодедово" и Каменщику

Военная операция на Украине

На предприятии "СИБУР-Кстово" тушат пожар после падения обломков БПЛА

Над регионами РФ за ночь сбито 104 беспилотника ВСУ

Смоленская АЭС работает в штатном режиме

Над Брянской областью сбито 26 беспилотников ВСУ

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5778 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне26 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2144 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов185 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии152 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе300 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау80 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });