"Домодедово" прокомментирует иск Генпрокуратуры после его подробного изучения

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Позиция аэропорта "Домодедово" по иску Генеральной прокуратуры будет сформирована после его подробного изучения, сообщила "Интерфаксу" представитель предприятия.

"Московский аэропорт "Домодедово" строго соблюдает все требования действующего законодательства. Позиция аэропорта будет сформирована после того, как в компании подробно ознакомятся с исковым заявлением", - сказала она.

Ранее Генпрокуратура направила в Арбитражный суд Московской области иск к компаниям группы "Домодедово" и участникам схемы владения аэропортом. В ответчиках всего 30 компаний, включая те, что участвуют в управлении аэропортом: ООО "Домодедово пэссенджер терминал", ООО "Домодедово эрфилд", ООО "Домодедово коммершл сервисиз" и пр. Также в списке несколько компаний из структуры владения аэропортом, в том числе МКООО "Эрпорт менеджмент компани лимитед", МКООО "Асьенда инвестментс лимитед", "Аламо (трасти) си вай лимитед", "Фонд Атлант фаундейшн". Помимо них, в ответчиках оказались бенефициар "Домодедово" Дмитрий Каменщик и глава набсовета аэропорта Валерий Коган.

Также Генпрокуратурой подано заявление об обеспечительных мерах. Материалы, поясняющие суть исковых претензий, пока не опубликованы.